Telenet Giants Antwerp verliezen thriller in FIBA Europe Cup in absolute slotseconde

Geen tweede zege in de FIBA Europe Cup voor Telenet Giants Antwerp. De Sinjoren verloren na een thriller en at the buzzer van Hapoel Haifa. Amit Simhon lukte voor de Israëlieten de winnende bom (55-56) in de slotseconce. De Giants sluiten de heenronde in poule B met een 1 op 3 af, maar blijven door deze kleine nederlaag wel in de running voor de kwalificatie

“De Giants controleerden de wedstrijd en verdienden de winst. Ik ben blij dat we op een diefje toch deze wedstrijd konden winnen,” gaf coach Sharon Drucker (ex-Oostende) van Hapoel Haifa eerlijk mee. “Dit is pijnlijk, maar wel een goede reactie na de recente grote nederlagen. We hebben nog veel werk voor de boeg, maar ondanks deze opdoffer moeten we toch de positieve zaken van deze wedstrijd onthouden,” zei kapitein Jean-Marc Mwema. Zonder de twee doorgestuurde Amerikanen (Mo Watson en Quentin Goodin) en met de versterkingen nog onderweg begon Telenet Giants Antwerp de derde speeldag van de FIBA Europe Cup uiteraard beperkt in rotatie. Met Avery Woodson op de guard-positie namen de Giants evenwel een flitsende start: 10-2. De Sinjoren toonden vechtlust, maakten hun truitje nat en bleven in het eerste kwart en tegen Hapoel Haifi domineren: 17-12. In een defensieve clash lag Telenet Giants Antwerp in de eerste helft onder in de rebound, maar compenseerde dat met veel enthousiasme en bleef dan ook domineren: 30-23. In de slotfase van de eerste helft milderden de Israëlieten wel naar een 30-28 achterstand.

Hapoel Haifa ging in het begin van de derde periode op zijn elan verder, pakte uit met een 0-5 tussenspurt en nam de leiding over: 30-33. Telenet Giants Antwerp reageerde gevat, antwoordde met een 8-0 en was in het derde kwart terug back in business: 38-33. De Giants begonnen het slotkwart na 40-35 met een 43-39 bonus.

Het slotkwart bracht een heuse nagelbijter, met veel nervositeit en Hapoel Haifa dat in het spoor van de Giants bleef: 50-48 en 53-50. Seppe D’Espallier bracht energie, maar Telenet Giants Antwerp miste vrijworpen (14 op 23) en lag ook onder in de rebound (34-39). Bij 55-53 miste Avery Woodson een driepunter en in de laatste Israëlische aanval vergaten de Giants een fout te maken. At the buzzer bezorgde Amit Simhon Telenet Giants Antwerp een koude douche en dropte voor Hapoel Haifa de winnende bom. Telenet Giants Antwerp verdiende de overwinning, maar het vergat het dus, met ook 20 balverliezen, af te maken.

Telenet Giants Antwerp-Hapoel Haifa 55-56

Kwarts: 17-12, 13-16, 13-11, 12-17

Telenet Giants Antwerp: Smout 5, Hamm 12, Woodson 6, Van Cleemput 0, D’Espallier 4, De Ridder 0, Rogiers 9, Mwema 10, Upshaw 9