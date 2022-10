Sneller, technischer, intenser: Futsal-ploeg van Anderlecht speelt gelijk tegen absolute topper in hun Champions League

Eindelijk. Anderlecht is nog eens in de Champions League actief. Niet op gras weliswaar, maar in zaal. In zijn openingswedstrijd speelde RSCA Futsal vandaag in Roosdaal 2-2 gelijk tegen de Kazachse topploeg Kairat Almaty. Wij onthouden behalve de uitslag dat Futsal op het hoogste niveau een behoorlijke aantrekkelijke, technische en intense voetbaltak is – gespeeld vijf tegen vijf over twee keer twintig minuten.

Afgelopen zomer transformeerde de Belgische recordkampioen Halle-Gooik in RSCA Futsal. Meteen vond er ook een verhuis plaats van Halle naar een nagelnieuwe zaal in het Belleheide Center in Roosdaal. De 1.200 zitplaatsen waren er vanavond allemaal opgevuld – daar waren trouwens nog best wat Kazachen voor verantwoordelijk, écht waar - en de sfeer zat er goed in.

De Champions League bestaat uit vier rondes: de voorronde, de Main Round, de Elite Round en de Final Four. Deze week werkt RSCA in Roosdaal de Main Round af. De top drie stoot door, maar alleen de top twee is reekshoofd bij de loting voor de Elite Round. Het doel van Anderlecht is heel duidelijk: de Final Four spelen.

Met het Kazachse Kairat Almaty trof RSCA in zijn openingswedstrijd meteen een kanjer. Het speelde de afgelopen tien jaar drie keer de finale van de Champions League en staat momenteel vijfde op de UEFA-ranking. Anderlecht kan daar wel wat tegenover zetten. Aan de aftrap in Roosdaal stonden zowel Diego Roncaglio, de doelman van de Braziliaanse nationale ploeg, als Maximiliano Rescia, de aanvoerder van Argentinië.

Heerlijke uithaal

De Kazachen waren baas in de openingsfase, maar puurden er geen doelpunt uit. Na iets minder dan vijf minuten bracht Franko Jelovcic, die niet aan de aftrap stond maar al snel inviel, RSCA op voorsprong. Bij een vrije trap stond hij op de juiste plaats om koelbloedig af te werken. Almaty bleef ook daarna wel domineren en de bal opeisen, maar Anderlecht stond behoorlijk goed georganiseerd en liet zich niet passeren, tot net voor de rust. Doelman Roncaglio voetbalde veel mee en kwam vaak tot aan de middellijn, maar dat kwam hem duur te staan. Caio Ruiz veroverde de bal en kon van ver in een open doel mikken. 1-1 dus.

De tweede helft bleef lange tijd gespaard van echte uitgespeelde kansen, tot Diogo iets voorbij het halfuur heerlijk uithaalde en RSCA 2-1 voor bracht. Anderlecht leek op weg naar de gedroomde opener van zijn Champions League-campagne, maar de Kazachen gingen driftig op zoek naar de gelijkmaker en hadden over de hele partij ook de meesten kansen. In het slot resulteerde dat in een doelpunt van Dauren Tursagluov. Hij kreeg te veel ruimte aan de eerste paal en schoof de 2-2 tegen de netten.

Donderdag speelt RSCA nog tegen Sporting Paris, zaterdag treft het Palma Mallorca, telkens in Roosdaal. Mallorca won woensdag al met 11-5 van Parijs.