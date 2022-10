Sergio Conceicao reageert emotioneel, Carl Hoefkens zag goeie les voor veel spelers: “Maar iedereen heeft eens recht op mindere match”

Club Brugge schreef in zijn eerste vier wedstrijden een prachtig verhaal in deze Champions League maar woensdagavond ging de kampioen met de billen bloot. FC Porto kwam met 0-4 winnen in Jan Breydel.

“Onze eerste helft was niet top maar ik zag wel een aantal dingen die ik wilde zien. We vulden de posities goed in, we waren OK in balbezit. Daarna begonnen we met een goeie intensiteit aan de tweede helft en volgt die penaltyfase. Zes minuten later is het 0-2. We slikten goals die absoluut te vermijden waren”, vond de Brugse coach Carl Hoefkens.

“Voor veel spelers was dit een goeie les. Als de tegenstander op Champions League-niveau naar hier komt met een bepaalde agressiviteit gekoppeld aan intensiteit, dan moeten we daar in de toekomst meer tegenover kunnen stellen. Porto heeft vandaag laten zien dat het een echte topploeg kan zijn”, vervolgde hij.

“Alle goals waren vermijdbaar”

Club Brugge hield in zijn eerste vier wedstrijden de nul maar woensdagavond moest Simon Mignolet zich liefst vier keer omdraaien. “Alle goals waren absoluut vermijdbaar”, herhaalde Hoefkens. “Bij de eerste goal gaat Brandon (Mechele) inderdaad in de fout, maar ik ben wel heel tevreden over zijn seizoen tot dusver. Iedereen heeft eens recht op een mindere match. Ook als ploeg hebben we recht op een mindere prestatie, dat kan gebeuren. Wat nu telt is hoe wij als groep zullen reageren. Voor de jongere spelers zijn leermomenten als deze heel belangrijk.”

Volgende week speelt Club zijn laatste groepsmatch in Leverkusen. De kwalificatie voor de achtste finales is al binnen maar ook groepswinst (en mogelijk een gunstigere loting) liggen nog binnen handbereik. “We gaan die match aanvatten zoals we elke wedstrijd aanvatten”, zei Hoefkens. “We willen winnen en ons voetbal brengen. Elke wedstrijd is voor de spelers een kans om zich te tonen en voor ons als ploeg een kans om te bewijzen waar wij staan.”

© AP

Emotionele Conceicao: “Zege draag ik op aan mijn familie”

Porto-coach Sergio Conceicao was emotioneel na de zege. “Ik draag deze zege op aan mijn familie”, aldus de ex-speler van Standard. “Ze werden na de 0-4 in Porto tegen Club Brugge aangevallen in de auto. Ik begrijp de frustratie na een nederlaag maar mijn familie aanvallen, vind ik onacceptabel. Dat incident zal ik nooit vergeten.”

Voorts analyseerde hij de wedstrijd. “We waren niet zoveel beter dan in Porto. Maar nu hebben we de zwakke punten van Club Brugge wel uitgebuit. De flanken afgestopt en veel druk gezet op hun verdediging. Dat is gelukt.” (lvdw)