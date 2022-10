Ouders Natacha de Crombrugghe mogen haar lichaam nog niet naar huis brengen: “We weten niet waarom dit zo lang duurt”

Hoewel het lichaam van de Belgische Natacha de Crombrugghe al een maand geleden werd gevonden in Peru, wachten de ouders nog steeds op toestemming om met het lichaam van hun dochter naar huis te komen. “Onze dochter is formeel geïndentificeerd, maar ze ligt nog steeds in het mortuarium.”

De 28-jarige Natacha de Crombrugge uit Brussel verdween op 24 januari in Cabanaconde, in het Andesgebergte in Peru. Pas acht maanden later kwam er duidelijkheid en werd het lichaam van de vrouw door drie vissers gevonden in de Colca-rivier.

© rr

“Sindsdien is haar lichaam formeel geïndentificeerd”, zegt Natacha’s vader Eric in een Facebookpost die hij samen met zijn vrouw Sabine postte. Maar dat betekent niet dat het lichaam gerepatrieerd kan worden. “We wachten nog altijd”, zegt de vader. Over de omstandigheden van haar dood is ook nog nagenoeg niets bekend. “Het mysterie is totaal.”

Waarom ze nog niet naar België mogen terugkeren, begrijpen de ouders niet. “Het is nu 25 oktober 2022 en we wachten nog steeds op de overdacht van het gerechtelijk dossier aan de openbare aanklager, die het verslag van de forensische arts kan opvragen. Zijn conclusies over de doodsoorzaak moeten het mogelijk maken te beslissen of verder onderzoek nodig is. We weten niet waarom dit zo lang duurt! Wij kijken ernaar uit om met Natacha naar huis te kunnen gaan.”