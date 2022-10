Zonhoven

Carlo Acutis, een 15-jarige afgebeeld met een jeans, sportschoenen en een tablet. Rond deze in 2020 zalig verklaarde Italiaan draait het vanaf volgende week in en rond de kerk van Zonhoven. “Voor zijn dood maakte hij websites over het geloof. Het is een heilige van deze tijd”, zegt priester Wim Simons.