Dario Gjergja en Simon Buysse genieten van winst in Polen: “We lieten de bal veel beter bewegen”

Pierre-Antoine Gillet (8 punten, 9 rebounds en 5 assists) en Haris Bratanovic (13 punten, 5 rebounds en 1 assist) waren de sleutelfiguren van een collectief sterk Oostende, dat in de zes slotminuten de thuisploeg tot twee puntjes beperkte.

“Het is in de Champions League altijd een stevige uitdaging om buitenshuis iets te realiseren. Dit is een schitterende zege. We zijn helemaal niet fantastisch gestart, maar we slaagden erin met een gelijke stand (40-40) de rust te bereiken”, zegt Simon Buysse (5 punten, 3 rebounds en 2 assists). “We verdedigden op een hoog niveau en we controleerden de rebounds knap. We toonden ook ons karakter. Het eindverschil kon groter en kleiner zijn. Met die negen punten moeten we tevreden zijn.”

Tactisch wijs

“Ik ben heel gelukkig voor de jongens die na een heel slechte match van zondag de bal veel beter deden bewegen. Ze toonden veerkracht. We trachtten eerst en vooral in de wedstrijd te blijven. Bij de 40-40-rustscore noemden we die opdracht geslaagd. In het derde kwart kenden we een slechte periode met vijf of zelfs zes balverliezen na mekaar. Bij Legia-missers plukten we wel de rebounds. Na het halfuur reageerden we nog beter. Ondanks de blessurelast wonnen we toch verdiend. We dragen deze zege op aan Servaas Buysschaert, die zich zondag aan de knie blesseerde”, blikte de tactisch wijze coach Dario Gjergja op de winst terug.

Buysschaert : zes weken

Medisch onderzoek leerde dat Servaas Buysschaert geen scheur maar een verrekking aan de mediale banden van de linkerknie opliep. “Donderdagochtend start hij met een aangepast trainingsprogramma. De prognose is zes weken onbeschikbaarheid”, deelde ceo Jürgen Vanpraet mee.

Volgend weekeinde wacht er geen wedstrijd voor de Oostendenaars. In de 1/8ste finales van de Beker van België speelt Filou Oostende pas op Allerheiligen, dinsdag 1 november, om 14.30 uur in sporthal ’t Wit Zand te Melsele tegen tweedeklasser Melsele-Beveren. Als Oostende zich voor de kwartfinales (9-10-11 december) plaatst, speelt het eerst op bezoek bij Limburg United of Bergen en daarna thuis.