Politie Heusden-Zolder controleert in schoolomgeving De Leerplaneet

Dinsdag heeft de politie controles gehouden in de schoolomgeving van De Leerplaneet aan de Ringlaan. De schooldirectie en ouders hadden klachten over de veiligheid. De politie heeft vijf bestuurders geverbaliseerd die in de fietsstraat het inhaalverbod negeerden. Twee bestuurders reden zonder gordel en een auto werd getakeld omdat die niet was verzekerd.

Tijdens het afgelopen weekend waren er nachtelijke controles. Van de 776 bestuurders die een ademtest moesten afleggen, hadden er elf te veel gedronken. Twee voertuigen met commerciële nummerplaat hielden zich niet aan de regels. Drie voertuigen reden met vervallen keuring, twee bestuurders hadden de gordel niet vastgeklikt en dan waren er nog boetes voor gevaarlijke tuning en overdreven snelheid.

maw