REACTIES. Simon Mignolet en Hans Vanaken likken hun wonden na Brugse nederlaag: “Penaltymissers sommen onze avond op”

Club Brugge leed woensdagavond zijn eerste nederlaag geleden in de groepsfase van de Champions League. De Belgische landskampioen verloor op eigen veld met 0-4 van FC Porto. Het is een smet op hun tot dusver uitstekend parcours in het kampioenenbal.

Simon Mignolet werd na 392 minuten voor het eerst geklopt in de Champions League. Uiteindelijk kreeg de doelman van Club Brugge vier doelpunten om de oren van FC Porto.

“Het begin van de wedstrijd was moeilijk voor ons”, aldus Mignolet. “We kwamen onder druk te staan en net toen we de controle terug hadden, krijgen we dat eerste doelpunt tegen via een ongelukkige fase. Het zorgde voor een ideale fase voor Porto, dat zo kon loeren op de counter waarvoor ze enkele goeie spelers hebben. In de tweede helft hoop je dat het dan gaat draaien en krijgen we een penalty. Ideaal natuurlijk en twee zelfs (lacht), maar die gaan dan niet binnen. Dat somt onze avond een beetje op. Als je die strafschop scoort, dan krijg je een volledig andere wedstrijd. Maar dit kan gebeuren en daarna slikken we dan snel een tweede en derde tegendoelpunt…”

“In vergelijking met de vorige wedstrijden hebben we onze momenten niet gepakt”, klinkt het. “En dat deden zij wel. Of we minder scherp waren dan ervoor? Helemaal niet. We willen absoluut die eerste plaats pakken, daarvoor is de motivatie heel groot. Maar soms moet je erkennen dat de tegenstander beter is. Vandaag maakten we geen aanspraak op een punt, laat staan drie punten. Daar moet je eerlijk in zijn. Het had anders kunnen lopen, maar we hebben onze momenten niet gepakt om in een positie te komen om hier wel punten te pakken.”

Vanaken: “Geen smet op onze campagne”

Hans Vanaken miste de eerste penalty van Club Brugge, daarna kon ook Noa Lang niet raak treffen dankzij een redding van doelman Diogo Carlos.

“Wat er gebeurt? Penalty en ik mis hem”, doet de Brugse kapitein het verhaal van de gemiste strafschoppen. “Waarom hij opnieuw genomen moest worden, weet ik niet. De keeper te vroeg van zijn lijn of een speler te vroeg in het strafschopgebied. Ik heb altijd gezegd: als ik mis en hij moet opnieuw genomen worden, dan doe ik het niet meer. Daarna mist Noa ook. Maar kijk, dat kan gebeuren.”

“Deze 0-4 mag geen smet zijn op onze campagne”, klinkt het. “We hebben nog één match in Leverkusen waar we gewoon voor een goed resultaat gaan en waarin we gewoon hetzelfde moeten brengen als de voorbije vier wedstrijden. Dan zien we wel wat de eindstand in de groep zal zijn, maar ik denk dat we nog altijd vol voor de groepswinst moeten gaan.”

Club Brugge was dankzij een 10 op 12 na vier speeldagen wel al zeker van een ticket voor de achtste finales. Het kon zich mits een punt tegen Porto verzekeren van groepswinst. Daarover valt de beslissing nu op de laatste speeldag, volgende week dinsdag (1 november). Club trekt dan naar Bayer Leverkusen. Porto is met 9 punten tweede en stoot door naar de achtste finales als Atletico Madrid (4 punten) woensdagavond thuis niet wint van Bayer Leverkusen (3 punten). Op de slotspeeldag ontvangt Porto Atletico.

Nielsen: “Onze foutjes zijn afgestraft”

Casper Nielsen knokte en wroette woensdagavond als vanouds maar kon niet verhinderen dat Club Brugge kansloos met 0-4 verloor van FC Porto.

“Ik heb het gevoel dat we de wedstrijd hadden kunnen omkeren als we de 1-1 hadden gemaakt met die penalty’s. Maar we kregen mentaal een tik en daarna maakten zij snel de 0-2 en 0-3. Daarna werd het helemaal moeilijk. In de Champions League moet je je kansen afmaken. We hebben vandaag kleine foutjes gemaakt en zijn daarvoor afgestraft”, reageerde de Deen.

“Ze speelden vaak met de lange bal. Dat bezorgde ons wat problemen. Ze creëerden te gemakkelijk kansen. Maar toch stond ik niet met een slecht gevoel op het veld”, benadrukte Nielsen. “Ik had bij momenten het gevoel dat wij de wedstrijd onder controle hadden. Ik kan het nog tien keer zeggen: als we die strafschop scoren, denk ik dat we de wedstrijd winnen.”

Met 10 op 15 blijft Club wel groepsleider. Volgende week volgt de slotwedstrijd bij Bayer Leverkusen. “We willen elke match winnen. Die in Leverkusen wordt natuurlijk wel een belangrijke waarin we op drie punten gaan mikken. De situatie is nu wat ze is. We hebben een keer verloren maar er komen al snel nieuwe matchen aan. Dit is de Champions League. Als je niet 100 procent bent, dan betaal je de rekening.”