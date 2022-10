Slechts één Belg op drie bereid om thermostaat op 19 graden te zetten, maar voor één op de vijf kán het niet anders

In Nederland en Frankrijk wil bijna de helft van de inwoners energie besparen door de thermostaat naar maximaal 19 graden te draaien. In België ziet maar één op de drie dat zitten, ondanks een breed gedragen vrees voor een wereldwijde catastrofe. Tegelijk is het voor meer dan één Belg op de vijf geen kwestie meer van willen: zij zeggen niet langer de middelen te hebben om zich nog normaal te verwarmen. “Zorgwekkend”, zegt vice-voorzitter Kris Peeters van de Europese Investeringsbank, die de enquête uitvoerde.