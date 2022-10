Volwassen en verdedigend sterk Oostende grijpt verdiende zege tegen Warschau in Champions League basketbal

Tyree (2), Thurman en Bleijenbergh zetten meteen de Oostendse vuurkracht in de verf. Vier bommen in acht minuten voedden een 17-19-voorsprong. In het tweede kwart sprintten de Polen weg naar 29-23. Toen Warschau bij 38-30 het momentum had en kans maakte om een verschil van tien punten te realiseren, deed Oostende het tij keren. Vooral Tyree had een flinke hand in de kanteling tot 38-40. Koszarek legde de 40-40-rustscore vast. Beide teams hadden toen elk al zes bommen gedropt. McCallum onderstreepte zijn klasse met 15 punten waarvan 3 op 4 driepunters. Een dozijn assists tekende het mooie samenspel van Oostende.

53-52 na een halfuur

In de derde minuut van het derde kwart hoorde Bratanovic zijn derde fout. Het was een lichte aanvallende fout en de score wees 43-40 aan. Nog een minuut later hoorde ook Gillet eveneens een aanvallende fout en dat was eveneens zijn derde. Beide ploegen controleerden in deze periode de defensieve rebound. Kulka’s eerste bom zorgde voor een 53-47-verschil. Gjergja vroeg meteen zijn voorlaatste time-out van de tweede helft aan. Bleijenbergh scoorde daarop via het bord een bom. Buysse vulde de score met een lay-up aan: 53-52, meteen de stand aan het halfuur.

Sterke Lage Landen

Vroeg in het vierde bedrijf wees Waleson met vier punten de goede richting aan: 53-56. Warschau nam de leiding opnieuw (57-56) over maar zag daarna Bratanovic in minder dan een anderhalve minuut zeven punten zonder misser aantekenen. Bij Oostende stonden toen vier Belgen (Bratanovic, Gillet, Buysse en Troisfontaines) én één Nederlander (van der Vuurst) op het terrein. Bij 57-63 vroeg de thuisploeg dringend een time-out aan. Dat loonde niet. Buysses bom vergrootte de kloof tot negen eenheden. Gedurende dat volledige vierde kwart deden de energieke rood-gelen een heel goede job in verdediging. Ze gaven nauwelijks tweedekansshots weg. Tyree legde de 59-68-eindstand vast. Dit is een verdiende zege van een volwassen Oostende dat schitterde in verdediging en heel verstandig zijn aanvallen afrondde.