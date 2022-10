Maaseik

In de M. Koningsstraat in Maaseik heeft een vader dinsdagnamiddag een man zien fietsen op de gestolen BMX van zijn zoontje. Politie Maasland werd erbij gehaald. De dader bekende dat hij de fiets had gestolen. De BMX werd teruggegeven aan de eigenaar en de daders werd gearresteerd. De man zal voor de rechtbank moeten verschijnen.

maw