Minister Van Quickenborne ontvoeren? Verdachten wilden “alleen maar een glas gaan drinken. In Antwerpen”

“Een minister ontvoeren?” De vier mannen die ervan verdacht worden dat ze justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wilden kidnappen, hoorden het woensdag in de Amsterdamse rechtszaal met verbazing aan. Van de Nederlandse rechtbank mogen ze het straks in België komen uitleggen. Volgens de mannen waren ze enkel betaald om een auto naar Kortrijk te brengen, en om die daar te parkeren. Dat er zware wapens in de koffer zaten, dat wisten ze naar eigen zeggen niet.