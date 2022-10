Limburgse politie verleent bijstand bij grote actie tegen mensensmokkel rond Maastricht

Maastricht/Voeren

Rond Maastricht hebben de Nederlandse en Belgische politiediensten woensdagavond een grote actie tegen mensensmokkel gehouden. De Koninklijke Marechaussee kon een auto onderscheppen waarin een rubberboot en zwemvesten werden gevonden. De verdachte van betrokkenheid bi mensensmokkel is gearresteerd. Zo meldt onze zusterkrant De Limburger. Ook een Flixbus werd gecontroleerd. Het is niet duidelijk of dat iets heeft opgeleverd.

In het verleden is al gebleken dat vluchtelingen meereizen met lowcostbussen. De controles van woensdagavond zijn opgezet door de Koninklijke Marechaussee. Aanleiding was de stijging van het aantal incidenten rond mensensmokkel. In heel Nederland werden vorig jaar meer dan tweehonderd aanhoudingen verricht en er waren zo’n vierhonderd incidenten rond mensensmokkel. Tot oktober zijn er dit jaar al 360 incidenten. Dit vertelt de woordvoerder van de marechaussee aan De Limburger.

Onder incidenten verstaan de Nederlandse politiediensten het aantreffen van rubberbootjes. Ze vermoeden dat die worden gebruikt voor de smokkel via het Kanaal vanaf Calais. Ze spoelden ook al aan de Nederlandse kust aan, afkomstig uit Engeland.

Tijdens de actie van woensdagavond lag de focus niet op het aantreffen van vluchtelingen, wel op het blootleggen van achterliggende netwerken van mensensmokkel. Die verdienen veel geld aan illegale handel in mensonterende omstandigheden.

De controles gebeurden op de toegangswegen naar Maastricht. Motoragenten en politiemensen in burger werden ingezet. Er waren ook gewone verkeerscontroles. Vanuit onze Belgische grensregio werd meegewerkt aan de actie.

