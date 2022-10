Europees penaltytrauma voor Club Brugge: eerst Hans Vanaken en dan Noa Lang missen vanaf elf meter tegen FC Porto

Bij de rust stond Club Brugge 0-1 in het krijt tegen FC Porto, na de eerste Europese tegengoal in 392 minuten. Vijf minuten in de tweede periode kreeg blauw-zwart echter een penalty...

Het was de VAR die scheidsrechter Michael Oliver naar de monitor riep nadat Brandon Mechele neerging in de Portugese zestien na een corner. De verdediger leek met zijn schoen verstrikt te zijn aan de veters van David Carmo, maar uit de herhaling bleek dat de Portugees had nagetrapt.

De bal ging dus op de stip en Hans Vanaken zette zich achter de bal. De kapitein van Club heeft een patent op het scoren van strafschoppen, maar stuitte nu op een uitstekend keepende Diogo Carlos. Die tegen Bayer Leverkusen ook al twee elfmeters stopte dit seizoen.

© AP

Maar, maar, maar… De penalty moest opnieuw genomen worden. De VAR had Oliver ingefluisterd dat Porto-speler Otavio te vroeg de zestien was ingelopen. Vanaken liet de bal deze keer aan Noa Lang, voor de eerste keer aan de aftrap in de Champions League dit seizoen. De Nederlander knalde hard op doel, maar Costa redde opnieuw met een uitgestrekte arm. Straffe kost van de Portugese international.

© AP