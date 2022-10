Kangoeroes Mechelen moet in tweede helft de rol lossen en verliest zwaar in Roemenië

Geen derde opeenvolgende zege voor Kangoeroes Mechelen in poule E van de FIBA Europe Cup. Na een goede eerste helft moesten de Maneblussers de rol lossen en leden in Roemenië en tegen Oradea zelfs een afgetekende nederlaag (98-76). Kwalificatie voor de Last 16 (tweede ronde) is nog geen feit al blijft Kangoeroes met 2 op 3 na de heenronde wel op schema.

In de eerste helft was er geen vuiltje aan de lucht en bleef Kangoeroes Mechelen, dat zonder Jo Van Buggenhout (voet), DeAndre Davis (knie) en Luka Kotrulja (enkel) beperkt was in rotatie, mooi in het spoor van Oradea. Onder meer Domien Loubry, Wen Boss Mukubu en Brian Fobbs zorgden na een 24-24 tussenstand voor een 45-44 score halfweg.

In het derde kwart moest Kangoeroes Mechelen echter de rol lossen. De met een double-double uitpakkende Mark Ogden (19 punten, 10 rebounds), Kris Richmond (19 punten) en Justin Carter (19 punten, 7 rebounds) stuwden Oradea naar een 75-64 bonus na de derde periode. Ook in het slotkwart volgt geen Mechelse reactie. Het team van coach Kristof Michiels verloor steeds meer voeling en ging uiteindelijk met een “twintiger” onderuit.

Oradea-Kangoeroes Mechelen 98-76

Kwarts: 24-24, 21-20, 30-20, 23-12

Kangoeroes Mechelen: Fobbs 16 , Foerts 2, Mukubu 10, Palinckx 9, Thomas 12, Aririguzoh 10, Loubry 17 , Mennes 0, Tshimanga 0