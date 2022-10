Studie UHasselt bevestigt: civiele bescherming is te lang onderweg bij grote rampen

De aanrijtijd van de civiele bescherming in complexe of dringende situaties is te lang. Dat blijkt uit een studie die onderzoekers van de universiteiten van Hasselt en Luik hebben uitgevoerd en waarvan de resultaten woensdag in de Kamer werden voorgesteld. Voor dringende situaties zou dat voor hun partners hoogstens een uur mogen zijn, maar in sommige gevallen is het soms twee uur wachten.

De civiele bescherming werd onder de vorige regering hervormd. Het aantal kazernes viel terug van zes naar twee - in Brasschaat en Crisnée - en het aantal personeelsleden werd teruggeschroefd. Tegen de hervorming kwam felle kritiek, die opnieuw de kop opstak na de zware overstromingen die vorig jaar vooral Wallonië troffen.

Online bevraging

De vorsers voerden een online bevraging uit, net als casestudies en interviews met verschillende actoren op het terrein. Daaruit komt een relatieve tevredenheid over de civiele bescherming naar voren. Toch dringt de studie aan op een betere coördinatie tussen de hulpverleningszones - die vroeger al werden hervormd - en de civiele bescherming, vooral in crisissituaties zoals de overstromingen.

Samenwerken of trainen, of samen materiaal aankopen, zorgt ervoor dat er een gemeenschappelijke doctrine tot stand komt. “Om in een crisissituatie op te treden, heb je een collectieve intelligentie nodig”, legde Catherine Fallon van de Luikse universiteit uit. Het rapport pleit ook voor een versterking van het federale niveau op het vlak van coördinatie. Het stelt ook vast dat het aantal actieve vrijwilligers binnen de civiele bescherming is teruggevallen samen met de daling van het aantal kazernes.

Kritiek

Een ander manco is het gebrek aan risico-analyse op nationaal vlak. “De visie op een verdeling van de risico’s is cruciaal”, vinden de onderzoekers. “Momenteel werkt elke zone in zijn eigen hoekje en de civiele bescherming heeft geen tijd om zich daarmee bezig te houden”, aldus Fallon.

De andere spelers op het terrein geven ook aan dat de civiele bescherming liefst binnen de twee uur ter plaatse komt bij een niet-dringend incident. Bij dringende gevallen zou dat binnen het uur moeten zijn. De studie werkt ook een aantal scenario’s uit die tot een ideale plaatsbepaling moeten komen voor de kazernes. Daarbij worden verschillende pistes tegen het licht gehouden, gaande van de huidige twee locaties, tot drie of zelfs elf plaatsen, waarbij sprake zou zijn van provinciale voorposten.

“Dit rapport bevestigt wat verschillenden onder ons al lang zeggen”, verklaarde Vanessa Matz van oppositiepartij Les Engagés. Binnen de meerderheid herhaalden PS en Ecolo hun kritiek op de hervorming die er kwam onder toenmalig minister Jan Jambon (N-VA). “Het lijkt moeilijk te aanvaarden dat er twee uur nodig is om ergens ter plaatse te raken. Er moet minstens een kazerne bijkomen”, vond Guillaume Defossé (Ecolo-Groen). Voor Eric Thiébaut (PS) is de huidige situatie aanhouden onaanvaardbaar. Zoniet zullen de hulpverleningszones die het verst van de kazernes afliggen, geen beroep meer doen op de civiele bescherming en zal die uiteindelijk verdwijnen. Tim Vandenput (Open Vld) was daarentegen sceptisch over een derde kazerne en riep op tot pragmatisme.