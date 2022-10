Topchef Jeff Beyens verlaat ’t Poorthuys om een klein restaurant in Diepenbeek te beginnen. — © Chris Nelis

Genk/Diepenbeek

Topchef Jeff Beyens verlaat na twaalf jaar ’t Poorthuys om een eigen zaak te openen in Diepenbeek. Omdat nieuw personeel amper te vinden is, sluit het gastronomische restaurant in Bokrijk voorlopig de deuren.