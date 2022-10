M&M’s-dieven die onder andere 18 kg snoepjes pikten veroordeeld tot 18 maanden cel

Op 27 augustus hielden ze eerst halt in Sint-Truiden. De man en de vrouw wisten er voor bijna 1.000 euro cash buit te maken. Later die dag gingen ze ook langs bij de Aldi in Borgloon. Daar ontvreemdden ze 128 flessen shampoo en 45 pakken M&M’s van 400 gram. Nog waren ze niet verzadigd waarop de twee hun kans waagden in Hasselt. Zonder succes echter. Op basis van foto-onderzoek en de captatie van hun auto door camera’s in de buurt van de warenhuizen, liepen ze tegen de lamp. De rechter had het in het vonnis over bijzonder ernstig, laakbaar en maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag. Bovenop de celstraf kregen de twee nog een boete van 800 euro opgelegd. De man stuurde in tegenstelling tot de vrouw zijn kat naar de rechtbank. Zij kon mede daardoor op enige clementie rekenen en kreeg uitstel voor de helft van de straf.