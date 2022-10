STVV-doelman Daniel Schmidt fit voor Westerlo

De Japanse international lijkt nog maar weinig last te ondervinden van zijn voetblessure. Het heeft er dus alle schijn van dat de eerste doelman van STVV fit raakt voor het duel van zaterdag bij Westerlo. Schmidt moest door een spierscheur die hij opliep in het duel tegen Antwerp drie wedstrijden missen. Tegen Charleroi, Club Brugge en OH Leuven depanneerde doublure Jo Coppens in het doel van de Kanaries.

Intussen verloopt ook de revalidatie van de jonge Mathias Delorge naar wens. De 18-jarige middenvelder werkt met individueel loopwerk verder aan zijn conditie nadat hij maandenlang in de lappenmand lag met een zwaar knieletsel. Een terugkeer bij de groep lijkt niet meer veraf.