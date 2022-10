Het ‘feestje op de weg’ dat uitgroeide tot een icoon: de berekende opkomst en het plotse einde van de Ford Fiesta

“We hadden het wel zien aankomen. Maar niet zo snel.” Ook de leden van ‘Ford Flemish Friends’ moesten even slikken toen ze woensdagochtend het nieuws vernamen dat de productie van de Ford Fiesta volgend jaar stopt. En zeggen dat de kleine gezinswagen die bijna even populair was als de grotere en duurdere VW Golf begin dit jaar nog maar een grondige facelift heeft gekregen. Dan verwacht je toch niet dat de band volgend jaar al stilvalt.