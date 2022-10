Brecht Damen en Niels Dirikx zetten een punt achter hun cyclobalcarrière: “We waren zelfs op een punt gekomen dat we eerst 100 kilometer gingen fietsen voor een Belgische wedstrijd om onszelf een beetje te prikkelen.” — © Karel Hemerijckx

Nog een wereldbekermanche in eigen huis en een WK in Gent. Daarna trekken Beringenaren Niels Dirikx (33) en Brecht Damen (33) een streep onder een succesvolle carrière van 21 jaar cyclobal. “Het is mooi geweest. De vele opofferingen waren er te veel aan geworden”, licht Dirikx hun besluit toe.