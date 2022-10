Pauwels Sauzen-Bingoal wil respect voor droomstart: “Wat doen we fout door te winnen als Wout en Mathieu er niet zijn?”

Met elf zeges op twaalf in de tv-crossen, mannen én vrouwen, beleeft Pauwels Sauzen-Bingoal een droomstart dit veldritseizoen. Met drie verschillende renners: vier keer Eli Iserbyt, twee keer Michael Vanthourenhout en vijf keer Fem van Empel. Waar gaat dat eindigen? Ploegmanager Jurgen Mettepenningen en kopman Eli Iserbyt over de hoogdagen van het crossteam en het respect dat ze daarvoor verdienen. “Wat we doen, is niet evident.”

Jurgen Mettepenningen. — © Frank Bahnmüller

OVER DE GOEDE RESULTATEN:

“Eli was een droomtransfer, ook al verklaarden ze ons gek”

Jurgen Mettepenningen: “De factor Eli Iserbyt speelt natuurlijk een grote rol. Als je zo iemand in de ploeg hebt, gaat het makkelijker. Hij is de man die een crossploeg moet hebben. Eli heeft al veel verwezenlijkt en met hem gaan makkelijker deuren open. We hebben met hem een droomtransfer gedaan. Velen vonden het raar dat we hem meteen een mooi profcontract gaven. Collega’s verklaarden mij gek en zeiden dat hij nog veel boterhammen moest eten. Maar wie heeft gelijk gekregen? Hij heeft zich al dubbel en dik terugverdiend. Zijn komst was een nieuwe start voor onze ploeg.”

Eli Iserbyt: “Ik heb in mijn hoofd gestoken: in het begin zo veel mogelijk crossen winnen en zorgen dat je heel goed staat in de klassementen. En dat daarna onderhouden, als Wout van Aert en Mathieu van der Poel er weer bij zijn. Dat is een strategie. Veel winnen is voor mij belangrijk. Vorig jaar won ik veertien crossen, het zou mooi zijn als het er dit jaar vijftien worden. In 3,5 jaar won ik 35 crossen, dat is niet slecht.”

Mettepenningen: “Wat we doen, verdient respect. Dit is niet evident. We werken al jaren met een sterke omkadering om deze prestaties te behalen. En ook al zijn Van Aert, Van der Poel en Pidcock er niet bij: er zijn nog veel crossers, hé. Van andere ploegen.”

Iserbyt: “Niet vergeten: vier jaar geleden zaten we in december met nul overwinningen en slechts vier podiumplaatsen. Dat is nu wat anders.”

Wout van Aert en Eli Iserbyt: wanneer komt het duel? — © Getty Images

OVER AFWEZIGHEID WOUT VAN AERT EN MATHIEU VAN DER POEL:

“Is het Belgische publiek niet te veel verwend?”

Iserbyt: “Wat doe ik fout met te winnen als Wout en Mathieu er niet zijn? Moet ik dan tweede worden? Het is toch redelijk spannend? We komen van een periode waar Mathieu in de eerste ronde wegreed en de koers was gedaan. Was dat dan leuk? En toen Wout vorig jaar erbij kwam, was het ook niet spannend. (grijnst) De mensen zoeken iets om over te klagen. In Tabor waren de vijfhonderd Belgen er nu niet, maar elke Tsjech was enorm enthousiast. En in de States zorgden de Amerikanen ook voor veel sfeer. Is het Belgische publiek niet een beetje te verwend? Beseffen ze niet meer wat cross is en waarom ze naar de cross komen? Dit is niet slecht bedoeld, het is een vaststelling. In Tsjechië was er een enorme positieve sfeer, het is pas als je weer in België rijdt dat je het boegeroep hoort. Is dat onze fout?”

Mettepenningen: “De dag dat we een veldrit winnen met die twee erbij, zal het aanzien stijgen. Dat moet de volgende stap zijn in de ontwikkeling van Eli en ook Michael Vanthourenhout: het duel met hen aangaan en hen hopelijk ooit kloppen. Al wordt er te veel gefocust op Wout en Mathieu. Dat zijn uitzonderlijke talenten.”

Eli Iserbyt: drie op drie in de Wereldbeker. — © BELGA

OVER DE DRUKKE KALENDER MET DRIE KLASSEMENTEN:

“Wereldbeker is prestigieus, maar geef geld aan de ploegen”

Iserbyt: “Ik wil de Wereldbeker, de Superprestige én X2O Badkamers Trofee winnen. Sven Nys zei vorig jaar dat ik de kampioenschappen hypothekeerde omdat ik te veel crossen reed. Maar ik ben realistisch: het WK winnen wordt zo goed als onmogelijk en voor het BK heb ik een kleine kans, dat hangt af van Wout van Aert. Waarom dan klassementen weggooien? Ik grijp mee wat haalbaar is en hoop op een mogelijke uitschieter.”

Mettepenningen: “Ik ben voorstander van een internationale Wereldbeker, het is het klassement met de meeste uitstraling. Maar ik ben geen voorstander van bepaalde locaties, zoals de Verenigde Staten. Of het nu de juiste formule is? Dat weet ik niet, maar er is toch een inhaalbeweging geweest. Er was een tijd dat er amper vijf manches waren.”

Iserbyt: “Ik begrijp de kritiek op de Wereldbeker. Ik vind dat organisator Tomas Van Den Spiegel zijn plan eens op tafel moet leggen. Hij heeft twijfels over de startgelden, maar waarom geef je het geld niet aan de ploegen? Dat zij dan alles kunnen betalen? Want zonder startgeld en met het huidige prijzengeld zal op termijn niemand nog de Wereldbeker willen rijden. Ik heb vorig seizoen de Wereldbeker gewonnen en hou er, na aftrek van belastingen en reiskosten, amper 5.000 euro aan over. Wie als derde is geëindigd, verdient er niks meer aan, de rest scheurt zijn broek. Het wordt onbetaalbaar, zeker als je buitenlanders wil overtuigen. De Wereldbeker is terecht het meest prestigieuze klassement, maar alle crossers moeten kunnen rondkomen.”

De Nederlandse Fem van Empel won al vijf keer dit seizoen. — © BELGA

OVER GEBREK AAN BELGISCHE ZEGES BIJ DE VROUWEN:

“Nederland zit vijf jaar voor, maar het komt in orde”

Mettepenningen: “De achterstand die we met de Belgische vrouwen hebben opgelopen, is groot. Ook de komende vier jaar zullen ze bij de profs wellicht geen rol van betekenis spelen. Op termijn, met de opleiding die we nu aan het geven zijn aan de dames, zal dat wel in orde komen. Nederland zit vijf jaar voor. Wij werken nu hard met jonge meisjes als Fleur Moors en Shanyl De Schoesitter en bij andere ploegen zal dat niet anders zijn. De weg is lang, maar hopelijk kunnen ze in de toekomst op het allerhoogste niveau meedoen. Er is in België te laat geïnvesteerd in het vrouwenveldrijden. We zijn er pas drie jaar geleden mee gestart. We zijn ook aan het onderhandelen met een sterk vrouwenteam op de weg. Want het is voor de vrouwen noodzakelijk dat ze een goed wegprogramma kunnen rijden. We laten Fem van Empel straks gaan omdat ze bij ons geen Strade Bianche of Tour kan rijden. Dat moet veranderen. Niet voor Denise Betsema, maar voor onze jeugd die er zit aan te komen.”