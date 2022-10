Vrouw verliest even controle tijdens gewichtheffen en komt net niet onder halter terecht

Wat een goeie gymsessie moest worden voor de Britse Jordayna is geëindigd in een pijnlijke val. De 21-jarige was aan het gewichtheffen, maar verloor plots de controle waardoor ze haar halter liet vallen. Het scheelde geen haar of ze zat eronder, maar ze kwam er gelukkig met de schrik en enkele blauwe plekken vanaf.