Onvoorstelbare goal uit West-Vlaamse vierde provinciale gaat de hele wereld over

Het spectaculaire openingsdoelpunt van Jens Verhellen in de wedstrijd tegen KSV De Ruiter verovert op dit moment de (online) wereld. Het filmpje is al meer dan 1,8 miljoen keer bekeken op Twitter.

Een doelpunt dat viraal gaat op sociale media, dat gebeurt wel eens meer. Maar een doelpunt uit een wedstrijd in vierde provinciale dat viraal gaat, is een uitzondering. In de wedstrijd tussen KSV De Ruiter en KVK Avelgem B in vierde provinciale West-Vlaanderen scoorde twintiger Jens Verhellen van KVK Avelgem B een wereldgoal. Zijn schot van aan de zijlijn vloog goed 35 meter verder met een boog binnen vlak naast de linkerpaal. De doelman probeerde nog de bal te vangen maar reageerde duidelijk te laat op het onverwachte schot.

Op het Youtube kanaal van cameravrouw Els Leyman zijn de beelden woensdagnamiddag al liefst 1.353 keer bekeken, op Twitter zitten we nu aan meer dan 1,8 miljoen views. Avelgem B won overigens de wedstrijd met 0-3 en komt zo aan de leiding in hun reeks.