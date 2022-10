Alles wat u moet weten over het EK darts: half miljoen aan prijzengeld, Dimitri Van den Bergh die kan scoren, en regenboogveters

Wat?

Het Europees kampioenschap in het darts heeft niet dezelfde status als, bijvoorbeeld, een EK voetbal. In het darts zijn naast het WK de Premier League en World Matchplay de meest prestigieuze toernooien. Maar een Europese titel staat altijd mooi op een palmares. Michael van Gerwen en Phil Taylor zijn (sinds de eerste editie in 2008) de spelers met de meeste EK-eindzeges, met meer bepaald vier. Rob Cross is de titelverdediger, nadat hij vorig jaar Van Gerwen in de finale klopte voor zijn tweede Europese titel.

Het EK is de culminatie van de European Tour, een reeks van dertien toernooien op het Europese vasteland. Zo werd er dit jaar gespeeld in Duitsland (7), Oostenrijk, Tsjechië, Nederland, Hongarije, Gibraltar én België. Dave Chisnall won eind september de Belgian Darts Open in Wieze.

Rob Cross versloeg Van Gerwen met 11-8. — © ISOPIX

Er wordt gespeeld met een format van winnende legs, zoals bij de meeste toernooien (buiten het WK en de World Grand Prix). In de eerste ronde wordt er gespeeld naar zes winnende legs. In de tweede ronde en de kwartfinales naar tien winnende legs. In de halve finales en finale naar elf winnende.

Waar?

Voor de tweede keer in de geschiedenis vindt het EK darts plaats in Dortmund, meer bepaald in de Westfalenhallen. Een evenementencomplex vlak bij het Signal Iduna Park van topclub Borussia Dortmund van Rode Duivels Thorgan Hazard en Thomas Meunier. In 1962 werden er bovendien de officiële documenten getekend voor de oprichting van de Bundesliga.

De Westfalenhallen heeft een capaciteit van 15.380 plaatsen. Ook in 2018 vond het EK er plaats, toen met James Wade als winnaar. De drie jaar daarvoor was de Ethias Arena in Hasselt gastheer voor de beste darters ter wereld. Met drie keer Van Gerwen als triomfator.

Prijzengeld

Winnaar: 120.000 pond (138.000 euro)

Finale: 60.000 pond (69.000 euro)

Halve finale: 32.000 pond (37.000 euro)

Kwartfinale: 20.000 pond (23.000 euro)

Tweede ronde: 10.000 pond (11.500 euro)

Eerste ronde: 6.000 pond (7.000 euro)

TOTAAL = 500.000 pond (577.000 euro)

Loting

Het EK bestaat uit 32 deelnemers. Meer bepaald de beste 32 darters op de European Tour dit seizoen. Daarbij is er één Belg, Dimitri Van den Bergh. The DreamMaker zette zijn beste reeks ooit neer op de European Tour, met onder andere twee finales (European Darts Open en German Darts Open) en een halve finale (German Darts Championship). Uiteindelijk plaatste Van den Bergh zich als 11de reekshoofd. Goed voor een treffen met Daryl SuperChin Gurney in de eerste ronde.

Onze landgenoot kan een goeie zaak doen voor de wereldranking, want de voorbije twee seizoenen was hij er niet bij op het EK. Van den Bergh heeft dus alleen maar centen te winnen in Dortmund. De wereldranking is namelijk een optelsom van de resultaten van de laatste twee jaar. Van den Bergh heeft nu dus geen topresultaat te verdedigen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld tijdens het WK. Daar haalde hij in 2020 de kwartfinales.

Luke Humphries is het eerste reekshoofd dankzij vier toernooizeges. Michael van Gerwen pakte drie eindoverwinningen en is als tweede geplaatst. Voor Peter Wright, Rob Cross en Damon Heta.

© PDC

Kleur aan de oche

Nog een leuk weetje. Wees niet verrast als Van den Bergh deze week met felgekleurde schoenveters komt darten. Normaal moeten spelers strikte kledingvoorschriften naleven, zoals het dragen van donkere schoenen, maar de PDC laat op het EK veters in de kleuren van de regenboog toe.

De dartsfederatie wil daarmee de Rainbow Laces-campagne steunen, waarmee er geprobeerd wordt om “positieve verandering” teweeg te brengen in de UK rond holebiseksualiteit. Er kan naast gekleurde veters ook gekozen worden voor een gekleurde pin, maar niets is verplicht.