Politie rolt bende gewiekste mensensmokkelaars op: groep ronselde taxichauffeurs in hele land voor transit illegalen

Het Brusselse gerecht heeft de voorbije dagen ruim 150 politiemensen ingezet om een netwerk van mensensmokkelaars op te rollen, die bijzonder gewiekst tewerk gingen om politiecontroles te omzeilen. In het hele het land werden taxichauffeurs geronseld om de vluchtelingen naar ophaalpunten te brengen, die in de tegenovergestelde richting lagen van eindbestemming Engeland.

Vluchtelingen die Engeland illegaal willen bereiken worden al lang niet meer in hoofdzaak op de autowegparkings tussen Brussel en de Noordzeehavens op transport gezet in trucks, al dan niet met medeweten van de vrachtwagenchauffeur. De ophaalpunten liggen meer en meer honderden kilometers landinwaarts.

Zo ook voor dit nieuwe netwerk, dat gerund werd door een groep Albanese criminelen. De bende deed er echt alles aan om te vermijden dat een vast patroon in haar werkwijze de argwaan van de politie zou wekken. In heel het land werden taxichauffeurs opgetrommeld om hun “klanten” in Brussel op te pikken. Van daaruit ging de rit alle richtingen uit, nu eens naar Duitsland, dan weer naar Frankrijk of Nederland. Pas daar werden de illegalen in vrachtwagens verstopt, die nochtans heel de weg terug zouden terugrijden, richting Engeland.

Verzekerde bestelling

In de meeste gevallen wist de vrachtwagenchauffeur wat er gaande was en werd hij daarvoor ook speciaal vergoed. Wat men in het milieu een “verzekerde bestelling” noemt, met waarborg dus dat de “klant” niet zomaar onderweg aan zijn lot wordt overgelaten. Vaak ging het om truckers van Oost-Europese afkomst, die geen al te hoog loon ontvangen en dus makkelijker open staan voor een extra inkomen. Ook de ingehuurde taxichauffeurs, meestal van Afrikaanse afkomst, pikten graag een graantje meer mee. Van zodra zij het vermoeden hadden dat zij een illegaal vervoerden, aarzelden sommigen niet om extra “zakgeld” van hun klant te eisen.

Toch kwamen de speurders van de Brusselse federale gerechtelijke politie de illegale mensensmokkelaars op het spoor. Want hoe zij ook hun best deden om een verschillende werkwijzen toe te passen, toch hadden alle transporten van illegalen een gemeenschappelijk punt: zij startten allemaal in of rond het Brusselse Zuidstation. Hier en daar speelde de technologie de mensensmokkelaars bovendien parten. Bijvoorbeeld als een afspraak tussen taxi en truck verkeerd liep omdat de trucker door zijn baas werd aangemaand om te vertrekken nog vooraleer de taxi op de afspraak was aangekomen (buiten medeweten van de transportfirma, red.).

Taxi’s in beslag

Het netwerk in kaart brengen, was voor de speurders geen makkie. Uiteindelijk kregen zij een twintigtal verdachten in het vizier. De voorbije dagen kregen die huiszoeking. Een vijftal onder hen werd aangehouden, anderen werden in verdenking gesteld en onder voorwaarden weer vrijgelaten. Wie op het appel ontbrak, werd voor opsporing geseind. Tijdens de huiszoekingen werden ook meerdere auto’s van taxichauffeurs in beslag genomen,die nu op bevel van het gerecht dreigen openbaar verkocht te worden. Dat geld gaat dan naar de Staatskas.