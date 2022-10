Vier Racing Genk-fans geïdentificeerd nadat ze Bengaals vuur ontsteken op KV Oostende

Tijdens de wedstrijd tussen KV Oostende en SV Zulte Waregem werden zondagavond vier staven Bengaals vuur aangestoken in het bezoekersvak van de Diaz Arena. Eén verdachte werd geïdentificeerd door de zogenoemde spotters, politiemensen die zich in burger tussen de supporters mengen. Na doorgedreven analyse van de camerabeelden door medewerkers van KV Oostende, het videoteam van de federale politie en de voetbalcel van politiezone Oostende, konden nog eens twee verdachten aangewezen worden. Op 1 oktober ontstaken bezoekende fans van Racing Genk zelfs veertien staven Bengaals vuur. In dat dossier kwamen ondertussen vier verdachten in het vizier van de speurders.

Tot vijf jaar stadionverbod

De politie benadrukt dat het gebruik van pyrotechnisch materiaal niet ongestraft zal blijven. Alle verdachten riskeren boetes tot 5.000 euro en tot vijf jaar stadionverbod. “Naast handhaving zetten we ook in op preventie en sensibilisering in samenspraak met de club KVO, de supportersfederatie en andere veiligheidsactoren”, reageert korpschef Philip Caestecker.

KVO-woordvoerder Bram Keirsebilck merkt dan weer op dat de Pro League en het ministerie van Binnenlandse Zaken van de strijd tegen pyrotechnisch materiaal een absolute prioriteit hebben gemaakt. “Zoals we afgelopen weekend helaas nog konden zien, ligt er nog werk op de plank, maar als club nemen wij samen met politie Oostende onze verantwoordelijkheid”, klinkt het. “Vaak denken onze supporters dat bezoekende fans vrijuit gaan als ze pyrotechnisch materiaal aansteken, maar dit is dus duidelijk niet het geval.”