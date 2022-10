Op middellange termijn wil Vlaams minister Ben Weyts duizend extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs creëren. — © Belga

Brussel/Hasselt

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 5 miljoen euro om 334 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs te creëren. In Limburg gaat het om 109 bijkomende plaatsen in vier scholen, goed voor een investering van bijna een miljoen euro.