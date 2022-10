ACV verwerpt transformatieplan VRT en roept op tot staking op 9 november

Na de socialistische vakbond ACOD heeft nu ook de christelijke bond ACV de “conclusietekst” over de herstructurering bij de openbare omroep VRT afgekeurd. Dat meldt de vakbond in een persbericht.

Hoewel na onderhandelingen tussen directie en vakbonden het aantal naakte ontslagen werd teruggedrongen van 116 naar 67, vinden beide vakbonden de plannen nog onaanvaardbaar. Onder meer de keuze om de productie van de soap “Thuis” over te hevelen naar een extern productiehuis stuit op verzet.

Zowel ACOD als ACV roept op tot staking bij de VRT op 9 november, wanneer de vakbonden nationaal acties organiseren voor meer koopkracht. De liberale vakbond moet zich nog uitspreken over de conclusietekst.

De afkeuring van ACV, dat tot nu toe een meer gematigde houding had dan ACOD, is een tegenslag voor de directie van de openbare omroep. Die kan de plannen wel zonder vakbondssteun doordrukken, maar dat is ongebruikelijk.

De directie moet besparen van de Vlaams regering. In de loop van de beheersovereenkomst 2020-2025 moet de omroep structureel 25,1 miljoen euro minder publieke middelen gebruiken. De regering maakte wel 16 miljoen euro vrij om de digitale omslag te betalen.