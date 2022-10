Hoe weet je of een arts geconventioneerd is? En mag een gedeconventioneerde arts vragen wat hij wil?

Wat is het verschil tussen een geconventioneerde en een gedeconventioneerde arts?

Elk jaar of om de twee jaar sluiten de Belgische artsen een akkoord met de ziekenfondsen over vastgelegde tarieven voor elke mogelijke dienstverlening. “Maar in tegenstelling tot wat je zou verwachten, houdt niet iedereen zich aan die afspraak”, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. “Artsen die niet akkoord gaan, kunnen ervoor kiezen om zich te ‘deconventioneren’.” Waar geconventioneerde artsen verplicht zijn om zich te houden aan de vastgelegde tarieven (behalve in bepaalde uitzonderlijke gevallen), kunnen gedeconventioneerde artsen zelf bepalen hoeveel ze een patiënt aanrekenen.

Om het nog wat ingewikkelder te maken kan een arts ook gedeeltelijk geconventioneerd zijn. Van Gorp: “Dat betekent dat de arts op bepaalde werkplaatsen of tijdstippen wel geconventioneerd is en op andere niet. Zo kan hij/zij er bijvoorbeeld voor kiezen om na 17u niet-geconventioneerd te zijn en dus meer geld te vragen dan voor 17u.”

Maar hoe weet je nu wie of je dokter zich aan de vastegelegde tarieven houdt? “Een arts die gedeconventioneerd is moet dat verplicht afficheren in zijn kabinet”, zegt professor gezondheidsrecht Tom Balthazar (UGent). Wil je als op voorhand nagaan of een dokter al dan niet geconventioneerd is, kan je ook altijd terecht op de website van het RIZIV.

Kan een gedeconventioneerde arts vragen wat hij wil?

In principe wel. Al zijn er een aantal uitzonderingen, zegt Balthazar. “Op de spoeddienst of tijdens een wachtdienst bijvoorbeeld. Daar moet een gedeconventioneerde arts zich altijd aan de conventietarieven houden.” Buiten de ziekenhuiscontext genieten artsen wel een relatief grote vrijheid. “Zolang ze zich houden aan de algemene verplichtingen van deontologische gematigdheid”, aldus Balthazar. Met andere woorden: een arts mag geen ‘buitensporige’ erelonen vragen voor de prestaties die hij heeft geleverd.

Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld een kinesitherapeut hoeft een arts zijn tarieven niet uit te hangen in zijn kabinet, zegt Balthazar. “Of hij die tarieven dan kan aanpassen aan de patiënt die voor hem zit? Dat is in theorie mogelijk.”

Om patiënten te beschermen tegen onverwacht hoge facturen bestaat er wel zoiets als informatieplicht. “Een patiënt moet in principe altijd vooraf geïnformeerd worden over de kostprijs van een behandeling of consultatie”, licht Van Gorp toe. Al vreest hij dat dat in de praktijk niet altijd wordt toegepast: “Soms spreekt de arts pas achteraf het bedrag uit. En dan nog weet de patiënt meestal niet welk deel daarvan wordt terugbetaald en hoeveel daarvan ereloonsupplementen zijn.”

Een ander probleem doet zich voor wanneer je als patiënt wordt doorverwezen naar een gedeconventioneerde arts. “Daar kan je op dit moment als patiënt inderdaad weinig aan doen”, bevestigt Van Gorp. “Er gaan wel een aantal stemmen op om dat te veranderen. Als je in een geconventioneerde lijn zit, zou je daar eigenlijk in moeten kunnen blijven.”

Hoe bescherm je je tegen die hoge tarieven?

Gezondheidskosten worden in België sowieso gedeeltelijk gedekt door het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten. De grootte van die tegemoetkoming verandert niet bij een gedeconventioneerde arts. Het remgeld, dat is het deel dat je zelf moet betalen, zal dus hoger liggen dan bij een niet-geconventioneerde dokter.

Volgens Van Gorp is het daarom belangrijk om jezelf op voorhand goed te informeren. “Zowel bij je ziekenfonds als bij de arts zelf. En als je achteraf twijfelt over de factuur, betaal het dan niet meteen, maar vraag het na bij je ziekenfonds. Dan kunnen er eventueel nog rechtzettingen gebeuren.”

Wie zich echt volledig wil wapenen tegen de hoge tarieven van gedeconventioneerde artsen, kan ook een extra ambulante verzekering nemen. Die zorgt voor een terugbetaling van (een percentage van) je remgeld, ook bij niet-geconventioneerde artsen. Van Gorp ziet de verzekeraars echter als medeverantwoordelijk voor de exuberante bedragen die dokters soms aanrekenen. “Als dokters weten dat hun tarief toch betaald wordt door verzekeraars, zullen ze hun prijs makkelijker durven verhogen. Zo gaan de bedragen alleen maar omhoog.”