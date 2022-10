Lieven Scheire en Frances Lefebure duiken in ‘Ons DNA’ en laten hun eigen code uitlezen: “Hadden ze nu gezocht op ziektes, dan had ik nee gezegd”

Dat we op onze (voor)ouders lijken, hebben we te danken aan ‘Ons DNA’. Lieven Scheire (41) en Frances Lefebure (34) hebben er meteen de titel van hun nieuwe programma van gemaakt, waarin ze opzoek gaan naar wat we nu eigenlijk al weten over onze genen. “Vroeger dachten ze dat radioactief ondergoed ideaal was, want het houdt je goed warm. Hoe we over DNA gaan denken, kan alleen de tijd uitwijzen.”