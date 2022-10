Hij blijft de aantijgingen ontkennen, maar Ronnie O’Sullivan krijgt fikse boete voor “obsceen gebaar” tijdens WK snooker

De nummer één van de wereld plaatste zich in april van dit jaar voor de tweede ronde na een 10-5-overwinning tegen Dave Gilbert. Onderweg miste ‘The Rocket’ echter een makkelijke zwarte bal, waarna hij al brommend de tafel rondliep om terug naar zijn stoel te gaan. Daarbij maakte O’Sullivan een gebaar met zijn rechterhand, wat vrij snel rondging op sociale media.

Volgens de disciplinaire raad maakte ‘The Rocket’ ook een “obsceen gebaar” tijdens de UK Championships van 2021. Hetgeen in strijd is met zijn contract als snookerspeler en wat O’Sullivan een boete van 2.000 pond oplevert. Plus hetzelfde bedrag voor de kosten van de hoorzitting, waar de Engelsman overigens alle aantijgingen ontkende.

‘The Rocket’ zorgde onlangs nog voor ophef door te stellen dat snooker hem eigenlijk niet meer boeit. “Om eerlijk te zijn, kan het mij niet meer schelen. Het is de stress en het gedoe niet meer waard. Mentaal heb ik zo’n acht jaar geleden al afscheid genomen”, aldus de zevenvoudige wereldkampioen. “Snooker is gewoon een goed platform om andere dingen te doen. De sport heeft te weinig te bieden om me nog te boeien. Op een dag word ik wakker en heb ik er zin in en speel ik een goed tornooi . Maar als dat niet zo is, dan kan het me niets schelen. Dan pak ik mij keu uit, pot ik een paar balletjes en laat me betalen. Het is een emotieloze job geworden.”

Volgende week neemt O’Sullivan deel aan de Champion of Championsn (31 oktober tot 6 november), het toptoernooi met zestien toernooiwinnaars van het voorbije jaar. ‘The Rocket’ neemt het daarbij op tegen Robert Milkins, terwijl Luca Brecel titelverdediger Judd Trump treft.

Een week later staat de UK Championship gepland, de eerste van de zogenaamde ‘Triple Crown-toernooien’ naast de Masters en het WK. Daarbij is O’Sullivan het tweede reekshoofd, na titelverdediger Zhao Xintong. Brecel, vorig jaar verliezend finalist, is het elfde reekshoofd.