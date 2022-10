Stad bergt standbeelden even op uit schrik voor dieven

Vorige week gingen dieven aan de haal met twee grote beelden op het Michielsplein, beelden die onderdeel waren van het monument ‘Vijf eeuwen Ridderzate van de Heerlijkheid Grevenbroek’ waarvan in 2015 al het kind-figuur werd gestolen. Enkel het vrouwenbeeld dat nog overblijft, zal de stad nu preventief wegnemen. Ook het standbeeld ‘De Zaaier’ aan De Burg en het eerbetoon aan priester A. Claassen in Achel worden even opgeborgen om dieven geen kans te geven. “De bedoeling is wel om de beelden terug te plaatsen, maar we gaan nu eerst bekijken hoe we ze beter kunnen beveiligen”, schetst cultuurschepen Joren Mertens. “Heel wat beelden werden na eerdere diefstalpogingen al extra beveiligd en zullen blijven staan.”