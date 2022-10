Jan Vertonghen zorgt voor opening van speelveld in Lanaken: “Ik stop heel wat tijd en energie in de Foundation”

Recordvoetbalinternational Jan Vertonghen opende woensdagnamiddag in een zonovergoten Sportpark Montaignehof en in naam van de Jan Vertonghen Foundation een splinternieuw interactief speelveld dat de Lanakense jongeren moet aanzetten tot meer beweging en buiten spelen.

Zowat vierhonderd jonge en minder jonge supporters waren woensdagnamiddag in het Sportpark Montaignehof in Lanaken aanwezig. Voetbalinternational en huidig Anderlechtverdediger Jan Vertonghen knipte er het traditionele lintje ter gelegenheid van de officiële opening van een interactief speelveld. Dat werd door het gemeentebestuur gerealiseerd met een belangrijke steun van de Jan Vertonghen Foundation en is niet zomaar een ‘playground’.

Burgemeester Marino Keulen (Open Vld): “Dit is een ‘sportkooi’ van de 21ste eeuw, een combinatie van sporten en gamen die heel wat jongeren zal aanspreken. Naast minivoetbal, handbal, hockey... zijn er verschillende interactieve speeltoestellen die uitnodigen tot actie en reactie. Spelen gekoppeld aan bewegen... en bewegen is ontzettend belangrijk. Dit project heeft ons samen zowat 100.000 euro gekost.”

Sociale ontwikkeling

Vertonghen zelf was erg opgetogen en trots met de grote opkomst. “Ik stop heel wat tijd en energie in de Foundation en dat is puur omdat ik zoveel lachende en blije gezichten ontmoet bij de diverse projecten. Ik heb als kind altijd veel buiten gespeeld, op pleintjes gevoetbald, en dat heeft heel veel bijgedragen aan mijn sociale ontwikkeling. Ik heb nu zelf kindjes en die neem ik geregeld mee naar het park om te spelen. Ik hoop dat jullie dat hier ook zullen doen. Geniet ervan en veel plezier.”

Na het knippen van het traditionele lintje nam de joviale international ruim de tijd voor een gesprekje of een selfie met de talrijke supporters en deelde honderden handtekeningen uit.

Eddy Vandoren