“Ongezien voor Vlaamse film”: meteen stormloop op ‘Zillion’, met 17.000 tickets in voorverkoop

Pas woensdagavond komt ‘Zillion’ officieel in de zalen, maar nu al kent de film een ijzersterke start. 17.000 Vlamingen kochten in voorverkoop een ticket bij Kinepolis. Ongezien voor een Belgische film, zeggen ze daar. “Normaal zie je dit enkel bij Hollywood-blockbusters.”

Toeters en bellen werden dinsdag niet gespaard, bij de première van Zillion in Kinepolis Antwerpen. Hetzelfde geldt voor de ganse promotiecampagne rond de film over de legendarische discotheek. Posters, tv-spots, interviews met Matteo Simoni, Charlotte Timmers en Jonas Vermeulen: de voorbije drie weken was er geen weg rond Zillion.

Dat levert duidelijk op. Bij Kinepolis gingen al 17.000 tickets in voorverkoop de deur uit voor de voorstellingen van deze week. Of beter: minstens 17.000. “Dat was de situatie dinsdagavond”, zegt Anneleen Van Troos van Kinepolis. “Na de première is dat aantal zeker nog opgelopen. En we tellen de bezoekers van de premièreavond in al onze bioscopen niet eens mee. Dat waren er al enkele duizenden.”

De drie hoofdrolspelers van ‘Zillion’, dinsdagavond op de première: (vlnr) Charlotte Timmers, Jonas Vermeulen en Matteo Simoni. — © BELGA

14 zalen per avond

Ongezien, noemt Van Troos het. “Het succes is enorm, zeker voor een Belgische film. Deze presale-cijfers zien we doorgaans enkel bij een blockbuster uit Hollywood.” Ter vergelijking: vorige maand had de politiethriller Ritueel drie weken nodig om 15.000 bezoekers te halen. De docu Onze natuur, de film – nota bene met Matteo Simoni als verteller – lokte in zeven dagen 25.000 bezoekers. Met de gewone verkoop erbij springt Zillion daar wellicht meteen over.

“Het enthousiasme is uitzonderlijk”, zegt Van Troos. “Vrijdag en zaterdag staan in Kinepolis Antwerpen twee ‘relive the hype’-avonden gepland. Daarbij krijg je na de film toegang tot een party in de Waagnatie. Beide avonden zijn uitverkocht. Goed voor veertien volle zalen per avond.” Dat is meer dan de helft van de Antwerpse vestiging, die 25 zalen telt.

Ook in andere Vlaamse bioscopen blijkt de interesse enorm, zo ook bij de Kinepolis in Hasselt. Op verschillende plaatsen loopt de presale als een trein, onder meer dankzij voorstellingen in het bijzijn van Charlotte Timmers en regisseur Robin Pront. Verwacht wordt dat Zillion, met de herfstvakantie in zicht, z’n blitzstart stevig zal doortrekken.