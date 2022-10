Zo belangrijk is een warme opvoeding: stressvolle jeugd zorgt voor verhoogde kans op depressie

Kinderen opvoeden is geen makkelijke opgave. Slechts weinig ouders zijn getrainde pedagogen en zelfs als je er wat vanaf weet, is het niet vanzelfsprekend. Er bestaan intussen zoveel opvoedmethodes dat het haast niet meer bij te houden is. Voor de meesten is opvoeding dan ook een kwestie van fake it till you make it, maar er hangt natuurlijk wel veel vanaf. Hoe je je kind opvoedt, kan er zelfs voor zorgen dat hij of zij meer risico loopt op een depressie.