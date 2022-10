Een selfie met pijnlijke gevolgen: 18-jarige steward ontslagen na mooi gebaar van Napoli-spits Victor Osimhen

Napoli gaat momenteel aan de leiding in de Serie A en speelt op ontzettend hoog niveau in de Champions League. Afgelopen weekend ging het nog met 0-1 winnen bij AS Roma. Maar dat werd voor een jonge Romeinse steward een pijnlijke avond.

Ten eerste omdat het team van de 18-jarige Matteo Lo Cicero verloor en daardoor al zeven punten minder telt dan Napoli. Maar het kon nog erger voor de Italiaan. Lo Cicero stond tijdens de topper in het Stadio Olimpico in voor de beveiliging van de tribune voor de familie van de spelers, een taak die hij voor het eerst mocht uitvoeren van de club van trainer José Mourinho. Die tribune is vlak bij de spelerstunnel, waardoor er voor en na wedstrijden contact kan gemaakt worden met de spelers.

Van dat moment profiteerde Lo Cicero. Hij had de Nigeriaanse journalist Oma Akatugba benaderd om te vragen wat hij kwam doen in een zone waar die geen toegang voor had. Bleek dat Akatugba een goeie kennis is van Napoli-spits Victor Osimhen, hét grote voorbeeld van de jonge Italiaan. En dus besloot Lo Cicero samen met de journalist de ex-speler van Charleroi, die de winning goal had gemaakt, op te wachten.

Met succes, Osimhen vroeg zelf of Matteo zich geamuseerd had. “Mijn handen trilden, mijn droom was uitgekomen”, aldus Lo Cicero bij Serieanews. “Ik liet hem al mijn foto’s en video’s zien van hem en hij leek het echt te waarderen. Ik ben geobsedeerd door Victor en ben altijd op zoek naar verhalen over hem. Hij werd zelfs blij toen hij de taart voor mijn 18de verjaardag zag (met een foto van Osimhen op, red.).”

De twee gingen zelfs samen op de foto, een selfie voor de eeuwigheid voor de jonge Matteo. Maar net op dat moment kwam er een van de bazen van Lo Cicero voorbij. Hij nam boos de badge van de tiener af. Praten met spelers is tegen de regels voor stewards en dus werd hij per direct huiswaarts gestuurd. Hij mag voortaan ook niet meer werken tijdens matchen van Roma.

Osimhen zag het gebeuren en probeerde te bemiddelen. “Hij is mijn broer, waarom doe je dit? Hij is hier gewoon bij mij”, zei de Nigeriaan. Maar zonder succes.