Nationaal kampioen John Heymans betaalde stage van vijf weken in Kenia helemaal uit eigen zak: “Wat ik er geleerd heb? Traag lopen”

Aan de zijde van DCLA-ploegmaats Pieter Sisk en Guillaume Grimard stak nationaal veldloopkampioen John Heymans afgelopen zondag de hand uit naar de zege in de Relays van de Crosscup in Berlare, maar een dijbeenblessure voor slotloper Grimard gooide roet in het eten. De Leuvenaar kon daardoor de wedstrijd zelfs niet beëindigen. Na zeven overwinningen op rij voor Olympic Essenbeek-Halle zag het Leuvense trio zo een unieke kans op winst in rook opgaan.

“Isaac Kimeli steekt erbovenuit, maar wij kunnen onze voet zetten naast Robin Hendrix en Simon Debognies, die er nu niet bij waren. Ik denk dat we stilaan op het niveau komen van het OEH-trio”, meent de 24-jarige Heymans, die als bio-ingenieur is afgestudeerd en nu als professioneel atleet door het leven gaat, weliswaar zonder contract.

Heymans trok op zijn eentje naar Kenia om er vijf weken lang op grote hoogte te oefenen. Vaak in het gezelschap van Keniaanse wereldtoppers. “Ik had tijd nodig om mij aan te passen aan de hoogte, alvorens ik op sommige dagen met hen kon meelopen. Voor de specifieke trainingen trainde ik soms alleen. De Kenianen waren van een hoger niveau, maar ook tijdens de zogenaamde recuperatielopen moest ik mij aanpassen. Zij lopen dan zeer traag, met een snelheid van amper 11 tot 12 kilometer per uur. Ik heb er, gek genoeg, traag leren lopen. Wij, Vlamingen, lopen veel te hard van stapel, met onnodig energieverlies tot gevolg.”

EK als hoofddoel

Heymans maakt van de Crosscup een doel, met het EK in december als hoofddoel. Door het uitvallen van Grimard is de Meisenaar al meteen tien punten kwijt waarop hij had gerekend. “Dat is het einde van de wereld niet. Er zijn nog voldoende manches om mij in uit te leven. De wedstrijd in Diest in februari moet ik misschien laten vallen omdat ik ook een stevige 3.000 meter wil lopen. Niet zozeer om een EK-selectie af te dwingen, maar veeleer om punten te verzamelen op de wereldrangschikking. Het EK in Istanbul is voor mij echter niet prioritair. Het EK veldlopen in Turijn is dat wel, hoewel de plaatsen duur zullen zijn met concurrenten als Isaac Kimeli, Robin Hendrix, Simon Debognies, Michael Somers en Guillaume Grimard.”

Heymans is ook niet te beroerd om te toe te geven dat hij voorlopig op kosten van zijn ouders leeft. “Het is de realiteit. Atletiek is mijn job. Het is aan mij om sponsors te vinden, waardoor ik volwaardig prof kan worden. Hopelijk lukt me dat.”