Marktkramers Gerard en Maria vieren 70ste huwelijksverjaardag

Diest/Tessenderlo/Lummen/Heusden-Zolder

In woonzorgcentrum Ezeldijk in Diest vierden Gerard Rutten en Maria Beckers hun 70-jarig huwelijk. “We kennen elkaar van in de kleuterklas”, vertelt Maria. “Achter ons huis liep een wegje, langs waar ik hem naar zijn werk zag fietsen.”

Gerard was eerst kleermaker, daarna kok bij het leger en later stapte hij in de zaak in snoepgoed van de ouders van Maria. Daarnaast stonden ze samen jarenlang met groenten en fruit op markten. “Dat gebeurde vanaf 1978 op de wekelijkse markten van Tessenderlo en Lummen. Om de veertien dagen stonden we ook op de markt in Zolder. In 1982 kwam daar de deelname aan de jaarmarktenvan Heusden, Herk-de-Stad, Hasselt, Koersel, Helchteren, Genk, Eisden en Houthalen bij.” Het koppel kreeg vijf kinderen. Sinds maart dit jaar wonen ze in woonzorgcampus Ezeldijk. lw