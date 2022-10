Spaanse koningin steelt de show met gespierd rugdecolleté. Hoe krijg je dat zelf?

Het was de Spaanse koningin Letizia die afgelopen week alle aandacht naar zich toe zoog op de rode loper. Niet met haar doorgaans goedgekozen jurk, wel met een indrukkend stel rugspieren. Volgens het Spaanse dagblad Hola met dank aan een uitgebalanceerd dieet. Maar ook het belang van sporten mag zeker niet onderschat worden. Is dat gezond, zo’n gespierde achterzijde? “Goede rugspieren hebben, heeft meer dan één voordeel”, zegt sportarts Chris Goossens.

De Spaanse vorstin zag er bijzonder fit uit toen ze naast haar man koning Felipe (54) op de rode loper verscheen om het theaterseizoen in Madrid officieel te openen. De 50-jarige Letizia trok voor de gelegenheid een donkerblauwe jurk aan van het Spaanse Miphai en vooral haar rugdecolleté sprong daarbij in het oog.

Of moeten we zeggen haar rugspieren, want de vorstin lijkt in topconditie te verkeren. “We hebben vaak de neiging om onze buik- en beenspieren te trainen maar het belang van goede rugspieren mag je niet onderschatten”, zegt sportarts Chris Goossens. “Ze bepalen hoe jij je als het ware presenteert. Als we ouder worden, hebben mensen de neiging om een beetje in elkaar te zakken of gebocheld door het leven te gaan. Vanaf ons dertigste beginnen we dan ook nog eens te krimpen: zo kan iemand van tachtig jaar tien à vijftien centimeter kleiner zijn dan toen hij dertig was. Met goeie rugspieren halen we die fierheid terug van rechtop te lopen.”

Gespierd vanuit de woonkamer

En het is ook belangrijk voor de stabiliteit van de wervelkolom. “Je rug ondersteunt nu eenmaal een groot deel van je lichaam. De rugspieren zorgen daarvoor en tegelijk worden de individuele wervels minder belast. Ook wordt de ‘last’ beter verdeeld. Voor mensen met bijvoorbeeld chronische rugpijn is het bijna essentieel om ze goed te trainen. ”

En dat kan in de fitness met de daarvoor voorziene toestellen zoals de ‘back extension machine’. “Maar je kan ook gewoon je lichaam gebruiken om de spieren simpelweg in je woonkamer te trainen. Leg een kussen op de grond en ga er met je buik op liggen. Vorm nadien met je lichaam een brug door op handen en voeten te gaan zitten. Span je lange rugspieren tien seconden op en laat nadien weer los. Herhaal die oefening een tijdje zodat je ongeveer een halfuurtje per dag je rugspieren traint. Het zal je voorkomen ten goede komen.”

En dat weet ook de vorstin. Zo zou ze er een streng sportregime op nahouden waarbij krachttraining, onder het toeziend oog van een personal trainer, centraal staat.