Tankstations waarschuwen voor dieseltekorten in Nederland: straks geen diesel meer aan de pomp?

De kans is groot dat er bij sommige, lokale, tankstations in Nederland straks geen diesel meer te krijgen is als gevolg van nieuwe Europese sancties tegen Rusland. Daarvoor waarschuwt een belangenorganisatie van zelfstandige tankstations. In België zijn er volgens de sector geen soortgelijke signalen.

De boycot op Russische olie gaat naar verwachting later dit jaar in. Daarmee komt er ook een verbod op het halen van diesel uit Rusland. Nederland is voor een belangrijk deel afhankelijk van Russische diesel en moet nu al heel dure diesel uit andere landen halen. “De voorraden zijn uiterst grillig momenteel en totaal onvoorspelbaar”, zegt Ewout Klok, voorzitter van Belangenvereniging Tankstations (BETA). “Er ontstaat nu al schaarste, dat zie je aan de dure dieselprijzen aan de pomp.”

De topman denkt niet dat de diesel opraakt bij gerenommeerde oliemerken zoals Shell en Texaco. Maar mogelijk wel bij de lokale, vaak goedkopere pompstations met merkloze brandstoffen.

In België loopt het niet zo’n vaart. “We krijgen geen signalen van tekorten”, zegt Johan Mattart van Brafco, de federatie die de belangen behartigt van de brandstoffenhandel- en distributie. Dat valt ook te horen bij Energia, de sectororganisatie die onder meer de olieraffinaderijen vertegenwoordigt. “Er is voldoende productie en import van diesel. De productie in ons land is groter dan het verbruik. Er zijn dan ook geen signalen van tekorten.”