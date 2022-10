Kremlin sluit gevangenenruil met Amerikaanse basketbalvedette Griner niet uit: “Maar dan wel ‘mediablackout’ nodig”

Het Kremlin wilde dan ook niet reageren op de uitspraak van de rechter van dinsdag. In beroep hield de Russische rechter de celstraf van negen jaar voor Griner in stand. Ze is veroordeeld voor het bezitten en smokkelen van drugs, omdat ze cannabisolie bij zich had op het vliegveld van Moskou.

Nu het beroep is afgewezen, zeiden haar advocaten dinsdag dat hun hoop gevestigd is op een ruil van gevangen tussen Rusland en de VS. Het Witte Huis liet weten er alles aan te doen om haar weer naar huis te krijgen.