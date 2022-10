Eddy Merckx na de rit naar de Puy de Dôme in 1975. Een toeschouwer verkocht hem een slag in de lever. — © PRESSE SPORTS

De Puy de Dôme is er opnieuw bij. Na 35 jaar mag het Tourpeloton opnieuw de uitgedoofde vulkaan op. Eindelijk! Wat La Planche des Belles Filles vandaag voor deze lichting coureurs is, was de Puy de Dôme in de tijd van Eddy Merckx en superklimmer Lucien Van Impe. Spektakel gegarandeerd.