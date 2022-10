Trick or cheat? Halloween staat voor de deur en met deze snacks pak je dat (minder on)gezond aan

Over enkele dagen is het weer zover. Hoewel Halloween geen officiële feestdag is, vormt het voor griezelliefhebbers de hoogdag van het jaar. Verkleedfeestjes, griezelfilmmarathons en vreetfestijnen: het hoort er allemaal bij. Gezond is dat echter allerminst, zeker voor de jongsten. Na een avond van deur tot deur gaan, is de emmer snoepgoed namelijk goed gevuld, met krakende tanden en sugar rushes tot gevolg. Gelukkig kan je het ook anders aanpakken.