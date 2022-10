Brandend water, vuurspuwende dansers, een flitsende lasershow en dampende beats: de filmpremière van Zillion verliep al bijna even spectaculair als de feestjes in de beruchte discotheek zelf. In de Waagnatie in Antwerpen kwamen nadien de legendarisch erotische feestjes - of Zundays - weer even tot leven. Kortom, het was een afterparty om U tegen te zeggen.