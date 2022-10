Robin Veldman verrast en laat deur voor definitieve job als hoofdcoach op een kier: “Als ik Anderlecht zo kan helpen, wil ik dat doen”

Opvallend: waar het voor Wouter Vandenhaute maandag nog quasi zeker was dat Veldman op termijn opnieuw zou vervangen worden als hoofdcoach, liet de Nederlander de deur woensdag toch op een kier. “We zullen zien of onze manier van werken samenvalt”, aldus Veldman. “Dat is het voordeel van mijn tijdelijke rol als hoofdcoach. Als het niet werkt, blijf ik gewoon verbonden aan de club. Mijn ambitie is zeker om ooit hoofdcoach te zijn. Maar op dit moment moeten we kijken naar de club. Als ik de club kan helpen door aan te blijven, wil ik dat gerust doen. Al gaat het niet om mij, maar over Anderlecht”

De Nederlander bevestigde dat hij qua filosofie eerder aanleunt bij Vincent Kompany, met wie hij vorig seizoen samenwerkte, dan bij Felice Mazzu. “We moeten durven voetballen, ook onder druk. Ik wil opnieuw een glimlach op het gezicht van de jongens zien. Dat ziet de achterban graag en dat verdient de achterban ook. Daarom zijn we daar met de staf ook al 48 uur mee bezig. Bij de beloften speelden we in hetzelfde systeem als meneer Mazzu, maar probeerden we wel onze eigen accenten te leggen.”

Refaelov: “Het was moeilijk om automatismen te creëren”

Ook Lior Refaelov schoof woensdag aan voor de persconferentie. De ouderdomsdeken kwam nog even terug op de woordenwisseling die hij zondag tijdens de match tegen Standard had met Wesley Hoedt. “Dat ligt ondertussen al achter ons. We moeten stoppen met elkaar te verwijten en ons verenigen.”

Refaelov voelt zich naar eigen zeggen schuldig over het ontslag van Felice Mazzu. “Dat heb ik hem maandag ook gezegd. Felice was geweldig, een van de mooiste persoonlijkheden die ik heb ontmoet. Hij was een goeie trainer. Hij heeft zich al bewezen en ik hoop dat hij dat bij zijn toekomstige clubs opnieuw zal kunnen bewijzen.”

Toch gelooft Refaelov dat de aanstelling van Veldman voor Anderlecht een nieuwe start kan betekenen. “De plaats waar we nu staan is beschamend. We moeten proberen deze frisse start te benutten. Voordien wisselden we vaak tussen 12, 13, 14 spelers, waardoor het moeilijk was om automatismen te creëren. Nu moeten we proberen om stabiliteit te vinden.”