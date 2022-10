Rock-n'-roll op familiedag Intesa

Onlangs waren Johnny Mitchell & The Oldies te gast op de familiedag van de bewoners van Huis82 van Intesa in Hoepertingen (Borgloon).

De familiedag is een moment waarop we graag iedereen in verbinding stellen, de cliënten mogen dan hun familie uitnodigen voor een leuke namiddag en zo elkaars familie kennen en het begeleiders team. De cliënten vinden muziek heel belangrijk, dagelijks zet de organisatie muziek op en wordt er gedanst. Intesa is een dienstencentrum dat zorg biedt aan volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking, al dan niet aangeboren, en dit in drie afdelingen: