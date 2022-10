Stad ongelukkig over trambus die niet tot Lommel rijdt: burgemeester wil brief schrijven naar hogere overheid

“Het voorkeursbesluit met betrekking tot de ontwikkeling van het toekomstig openbaar vervoer in Limburg voorziet op de Noord-Zuidverbinding om het kwartier een trambus op eigen bedding tot in Pelt”, stelde oppositieraadslid Cremers op de gemeenteraad. “Dit betekent dat Lommelaars eerst met de bus moeten pendelen tot Pelt om over te stappen op deze snelle verbinding. Hierover zijn we natuurlijk heel ontgoocheld. In de vroegere Spartacusplannen was voorzien dat ook Lommel rechtstreeks zou verbonden worden met Hasselt.” Cremers herinnerde eraan dat de Lommelse gemeenteraad over deze bezorgdheden al in maart 2020 een motie had uitgevaardigd. “Wat nu voorligt, is daarom onbegrijpelijk want uit bijkomend onderzoek blijkt juist dat een halte in Lommel zou leiden tot het hoogste aantal reizigers van alle alternatieven. Vlaanderen legt deze onderzoeksresultaten gewoon langs zich neer, terwijl er drie tracés zijn uitgetekend voor Lommel die niet meer kosten dan een eindhalte in Pelt.” Samen Vooruit pleitte ervoor om de krachten te bundelen om het tij te keren. “Voor de ontwikkeling van Lommel is dit zeer belangrijk.”

Schepen voor Mobiliteit Sophie Loots (cd&v) begon met te stellen dat er al overleg was geweest met de minister, maar stelde dat er verschillende ballen in de lucht zijn. “Er is het Openbaar Vervoer-plan 2023 in het kader van de basisbereikbaarheid dat binnenkort uitgerold gaat worden. Daarnaast is er nog een Regionaal Mobiliteitsplan en het complex project van de Noord-Zuid Limburg. Dit laatste is feitelijk een infrastructuurdossier en het OV-plan betreft de exploitatie, waarbij we vanuit Lommel een frequentieverhoging op korte termijn krijgen van Lommel naar Hasselt en omgekeerd. We gaan van één busverbinding vanuit Lommel per uur naar twee aansluitingen per uur.” De schepen onderstreepte dat de stad in al haar adviezen altijd consequent is geweest. “Telkens hebben we gehamerd op een rechtstreekse, performante verbinding tussen Lommel en Hasselt zonder overstap, maar ook over een degelijke uitbouw van de oost-west as tussen Kristalpark, Lommel centrum, knooppunt Noord, het ziekenhuis en andere bestemmingen in de omgeving. Als grensgemeente is ook een verbinding richting Eindhoven belangrijk.” De schepen stelde dat er binnenkort overleg is voorzien met de werkvennootschap van de Noord-Zuidverbinding in verband met de Lommelse bezorgdheden. Burgemeester Bob Nijs (cd&v) stelde voor om met alle politieke fracties een gemeenschappelijk schrijven te richten naar de hogere overheden.

(gvb)