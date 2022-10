Jonas Vingegaard: “Het idee is wel om mijn titel in de Tour de France te verdedigen”

Jonas Vingegaard lijkt volgend jaar zijn titel in de Tour de France te zullen verdedigen. Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumo-Visma, had vorige week gesuggereerd dat de Deen misschien wel de Giro zou rijden maar Vingegaards voorkeur gaat uit naar de Tour.

“Het ligt voor de hand dat als je de gele trui hebt gewonnen je die het jaar erop verdedigt. Maar het is nog niet beslist”, zegt Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumo-Visma, vorige week aan Velonews over het programma van zijn kopman Jonas Vingegaard. “Jonas heeft ook nog nooit de Giro gereden. Dat zou ook een optie zijn als hij dat wil.”

Aan Cyclingnews bevestigt Vingegaard dat zijn programma nog niet vast ligt, maar hint hij duidelijk naar de Tour de France. “Ik heb nog niet in detail met het team gepraat en er ligt nog geen definitief plan voor 2023 op tafel. Maar het idee is wel om terug naar de Tour te gaan. Ik zou verrast zijn als dat het plan niet is. Het is altijd zwaar om je titel in de Ronde van Frankrijk te verdedigen, maar ik ben klaar voor die uitdaging. Ik weet dat het moeilijker zal zijn om hem te winnen, maar dat maakt deel uit van de uitdaging. Bovendien heb ik nu de ervaring van hem al eens op mijn naam te schrijven. Ik weet dat ik gewoon moet focussen op mezelf. En moet proberen om op mijn allerbest te zijn in de Tour de France van 2023.”

“Het wordt interessant voor mij om te zien wat ik beter zou kunnen doen. Wat kan ik leren van het afgelopen seizoen? Ik denk altijd na over het proces en hoe het te verbeteren. Bijvoorbeeld, ik wil nu vermijden dat ik ziek word na Luik-Bastenaken-Luik en mijn opbouw naar de Tour rustiger aanpakken.”