Als Rihanna boodschappen doet, laat ze haar broek thuis. De onderneemster en zangeres werd gezien met enkel een lang shirt en accessoires, een look die we tegenwoordig wel vaker zien. Bij onze eigen Olga Leyers bijvoorbeeld, want ook zij koos voor een lange top met enkel een ieniemienieshortje daaronder. Stijlvol, of niet? En hoe draag je de look zelf?